- Trupa rock alternativ Imagine Dragons isi va lansa al cincilea album de studio in luna septembrie, iar un nou single, „Wrecked”, a fost prezentat vineri, potrivit news.ro. Grupul american, premiat in 2013 cu Grammy pentru piesa „Radioactive”, va lansa albumul „Mercury-Act 1” pe 3 septembrie…

- Nalani, una dintre cei mai fresh voci din portofoliul Global Records, revine in atenția publicului cu un nou single. Artista lanseaza “Tarziu”, o piesa compusa alaturi de Florian Rus și Vicky Red. La doar 19 ani, Alexandra Dinu pe numele sau real, reușește sa atraga atenția asupra sa prin vocea extrem…

- Jessie Ware lanseaza piesei “Hot N’ Heavy”, track care va fi inclus pe varianta deluxe a albumului “What’s Your Pleasure”. Continuand sirul lansarilor din ultimul an, Jessie Ware lanseaza astazi cel mai recent single al sau, coprodus de SG Lewis, ‘Hot N Heavy’, o piesa de dans captivanta și plina de…

- Alex Parker lanseaza piesa bass-house ”I want the money”, o colaborare incendiara cu artista din L.A., Hera. “I Want The Money este imnul generației crypto! O piesa catchy, cu un videoclip care aduce la viața toate meme-urile din sfera de finance”, a spus Alex. Piesa a fost scrisa și compusa de Alex…

- Alex Parker, DJ, songwriter și producator, pregatește o noua lansare, pe 28 mai, un single tech-house, I want the money, in colaborare cu artista din L.A., Hera, care va fi disponibil pe toate platformele digitale și promovat la nivel internațional. Piesa și clipul vor fi lansate in parteneriat cu Elrond…

- Imagine Dragons, trupa caștigatoare a premiilor GRAMMY®️, a lansat videoclipul piesei „Cutthroat” cu Olivia Munn. Asculta piesele: https://umusic.lnk.to/ImagineDragonsPR Regizat de Matt Eastin și avandu-l la bord si pe actorul Adrian Martinez, videoclipul o surprinde pe Munn la DMV. Aflandu-se intr-o…

- Imanbek, Sean Paul și Sofia Reyes au facut echipa pentru un super hit: „Dancing Dangerous”. Ritmurile reggae, bass-ul și vocea incantatoare a Sofiei fac din aceasta piesa o colaborare deosebita și foarte interesanta de ascultat. Imaginați-va ca este vara, nu este pandemie și dansați pe acest single.…

- Astazi, 9 aprilie, J Balvin lanseaza o noua melodie, “Otra Noche Sin Ti”, o colaborare cu superstarul Khalid. Piesa „Otra Noche Sin Ti” vine insotita de un videoclip regizat de Colin Tilley, un apel hipnotic catre o fosta iubire. Produsa de catre Lexus și compozitorul Keityn („Tusa” și „Chica Ideal”),…