Sara James si Berre lanseaza single-ul “Blue”

- Paulina a lansat single-ul “Te iubesc, te urasc”, melodia ce da titlul celui de-al treilea album pe care il pregateste talentata artista și compozitoare. Paulina va lansa albumul “Te iubesc, te urasc” printr-un concert live de amploare, pe 22 martie, la Arenele Romane din București. Biletele au fost…

- Cu o ascensiune artistica permanenta, dar și schimbari autentice, Lidia Buble aduce publicului un nou single, „Roșu Nuclear”. Piesa spune povestea fiecarei persoane care a trecut sau trece prin rutina, fie ea personala sau profesionala și are nevoie de schimbare, pentru a trece peste. Este despre curaj,…

- Winael incepe noul an in forța și inca din prima jumatate a lunii Ianuarie, acesta revine in atenția publicului cu cea de-a patra piesa din cariera – „Only you”, care se va regasi pe EP-ul pe care acesta il pregatește, unde vor fi, in total, cinci piese. „Only you” este o creație muzicala care evidențiaza...…

- Dupa succesul internațional al single-ului „Mhm Mhm”, Manuel Riva revine la tema sa specifica – universul și, alaturi de Eneli, lanseaza „Strangers to Lovers”, alaturi de un videoclip spectaculos realizat cu ajutorul inteligenței artificiale. Manuel Riva și Eneli lanseaza „Strangers to Lovers”, și…

- Paulina deschide calea catre cel de-al treilea material discografic, “Te iubesc, te urasc”, și lanseaza prima melodie de pe viitorul album, pregatit pentru publicare in luna martie a acestui an. Piesa “Alcatraz”, compusa și produsa de catre Paulina, “este despre iubirea care se simte ca o inchisoare,…

- La doar 10 ani, Anastasia Haiducu lanseaza primul ei single intitulat „Praf de stele”. Este o piesa despre cum orice este posibil daca iți urmezi visele, despre speranța și incredere in sine. Anastasia este pasioanata de muzica, actorie și dans. Este o tanara artista carismatica cu o prezența scenica…

- Chiar inainte de lansarea celui de-al doilea album How Have You Been?, Giant Rooks lanseaza single-ul „Pink Skies”. Pentru a insoți lansarea piesei, trupa și-a inceput turneul in Europa in ianuarie, unde „Pink Skies” și alte melodii de pe album vor fi cantate live pentru prima data. Giant Rooks despre…