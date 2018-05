Acest tranzit este benefic dar are energii astrale puternice si ne deschide acut simturile, ceea ce ne face foarte sensibili la toate vibratiile din jur! Tranzitul este un indicator al activarii abilitatilor psihice, al intuitiilor puternice si precise. Aceasta intuitie este un aliat de baza in toate comunicarile si relatiile. Altora le poate placea sa stea in jurul tau daca ai asemenea simt activ, pentru ca tu simti si stii instinctiv cand cineva este cazut emotional si energetic si il ridici, in timp ce altii nu isi dau seama.

Acum poti detecta cucand ai de-a face cu cineva…