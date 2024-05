Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, sambata, ca in mandatul sau de premier Justitia functioneaza, iar „principalul partid al penalilor a devenit USR”. Liderul PSD a facut afirmatia raspunzand unei intrebari a presei privind cazul celor doi fosti generali SRI Florian Coldea si Dumitru Dumbrava, audiati…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat in aceasta dimineața, despre plasarea sub control judiciar a foștilor generali SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbrava, ca este bucuros de faptul ca in mandatul sau de premier „justiția funcționeaza”. ’’Ma bucur ca, in perioada mea de prim-ministru, justiția funcționeaza…

- Generalul (r) Dumitru Dumbrava, fostul director al Direcției Juridice din SRI și avocatul Doru Traila au fost audiați, joi, la Secția I – Fapte de corupție din DNA și au fost puși sub acuzare pentru fapte de trafic de influența și spalare de bani, anunța pe autorul acestui material surse judiciare.…

- DNA a inceput urmarirea penala impotriva lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al SRI, a generalului SRI in rezerva Dumitru Dumbrava, precum și a altor doua persoane, sub acuzația de trafic de influența. In dosar sunt vizate si firme pentru spalare de bani. Pe langa cei doi, in dosar mai sunt cercetați…

- Florian Coldea, fost prim adjunct al directorului SRI, s-a prezentat, joi, 23 mai, la Directia Nationala Anticoruptie, informeaza Agerpres.Surse judiciare au precizat ca acesta ar fi audiat in intr-un dosar deschis in urma unei plangeri depuse de un om de afaceri.Fostul șef al SRI ar fi suspect intr-un…