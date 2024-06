Stiri pe aceeasi tema

- Litoralul romanesc atragea in anii 70 zeci de mii de turiști straini din Polonia, Cehia, Germania de Est, dar și vestitele turiste suedeze. Vicepreședintele ANAT Adrian Voican a explicat strategia folosita atunci și cum poate redeveni Romania o destinație pentru turiști straini.

- Peste 30.000 de turisti vor fi prezenti in acest weekend pe Litoralul romanesc, gradul de ocupare al hotelurilor de fiind de peste 60%, sustine secretarul general al Federatiei Patronatelor din Industria Ospitalitatii din Romania (FPIOR), Corina Martin. „Grad mare de ocupare, de 70%, in Mamaia, dar…

- Daniel Pavel pleaca la „Survivor All Stars”, in Republica Dominicana. Finala acestui sezon va avea loc joi, pe 30 mai, iar prezentatorul anunța ca ediția va fi transmisa live, la Pro TV. „Survivor All Stars” se apropie cu pași repezi de marea finala. Joi, marele caștigator va ridica trofeul deasupra…

- Orașul bulgaresc Ruse este aproape blocat de romanii care se intorc acasa dupa vacanța de Paște petrecuta in Grecia și Bulgaria. Coada de autovehicule se intinde pe cativa kilometri pe principalele arterele rutiere din Ruse, oraș situat la granita cu Romania. Luni dupa-amiaza, sute de masini inmatriculate…

- Se poate castiga un salariu „frumusel” si in Romania, de chiar 2.000 euro net, pentru cine e dispus sa munceasca din greu pentru acesti bani. De exemlu, fermierii se plang ca nu gasesc angajati. 14.000 lei pentru un tractorist In aceasta perioada agricultorii sunt in cautare de tractoristi, insa cautarea…

- Verificarea proprietaților asigurate obligatoriu se face foarte simplu . Orice primarie din Romania are acces la baza de date online a PAID unde poate verifica daca locuințele au asigurare obligatorie impotriva dezastrelor.Cei care nu au inca o asigurare obligatorie pentru locuințele aflate in proprietate…

- Premierul Marcel Ciolacu se afla intr-o vizita de lucru in Qatar, impreuna cu mai mulți miniștri. El a avut o intalnire și cu unii dintre romanii stabiliți in Qatar, carora le-a transmis ca-i vrea inapoi in Romania, chiar daca e conștient ca acolo caștiga mult mai bine. Potrivit unei informari oficiale…

- Romanii și strainii care merg pe litoralul țarii noastre au parte de un anunț important! Pentru aceștia va fi introdusa o noua taxa. Iata cați bani trebuie sa scoata din buzunare daca aleg stațiunile Eforie, Mangalia sau Saturn!