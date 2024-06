Examenul de Bacalaureat începe cu proba orală la Limba şi literatura română Peste 134.000 de candidati inscrisi la examenul de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie 2024, sustin luni prima proba la Limba si literatura romana – oral. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, probele de evaluare a competentelor din cadrul primei sesiuni (iunie – iulie) a examenului national de bacalaureat 2024 sunt programate in intervalul 17 – 27 iunie. Probele se vor desfasura dupa urmatorul calendar: *17 – 19 iunie: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana (proba A); *19 – 20 iunie: evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

