Presedintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, spune ca in mandatul sau de premier Justitia funcționeaza, iar audierile se fac la lumina zilei. „Partidul principal al penalilor a devenit USR", in timp ce PSD s-a detasat total de acest fenomen, a ținut sa precizeze premierul. Acesta a fost raspunsul premierul Marcel Ciolacu, prezent, sambata, la Lugoj, la […]