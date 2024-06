Stiri pe aceeasi tema

- Tratatul Nistrean a fost de mare ajutor pentru Moldova și Ucraina in cooperarea lor. Aceasta opinie a fost exprimata de vice-directorul Agenției Apele Moldovei, Radu Cazacu, in cadrul emisiunii "Fara cravata cu Alexandru Stahurski" de pe canalul N4, relateaza Noi.md. Potrivit lui, de la semnarea acestui…

- Echipa de fotbal de plaja Nistru din Chișinau va lua parte la Cupa Europeana a Campionilor (analog Ligii Campionilor in fotbalul mare), ediția 2024. Tragerea la sorți i-a adus echipele Rostock din Germania, BSC Pafos din Cipru și BSC Batumi din Georgia. Competiția se va desfașura intre 9 și 16 iunie…

- Ucraina va face tot ce este posibil pentru ca Republica Moldova sa fie in siguranța, asigura vicepreședinta Radei Supreme a Ucrainei, Olena Kondratiuk, aflata in vizita la Chișinau, reiterand ca in acest sens este nevoie de solidaritate și de susținere reciproca.

- Horoscop 3 aprilie 2024. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 3 aprilie 2024:Incepe o perioada de complicații legate de comunicare, schimb de informații,…

- Republica Moldova este gata sa acorde ajutor in viitor la restaurarea Ucrainei, a dat asigurari președintele republicii, Maia Sandu, reprezentantului special al SUA pentru redresarea economica a Ucrainei, Penny Pritzker, in timpul unei intalniri la Chișinau, relateaza TASS citat de stiripesurse.md Dupa…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a semnat un decret prin care l-a demis pe Marko Sevcenko din functia de ambasador al Ucrainei in Republica Moldova, informeaza Rador Radio Romania. Nascut pe 10 august 1969, la Kiev, Marko Sevcenko a absolvit Facultatea de Istorie a Universitatii Naționale…

- Rusia caștiga razboiul global al cerealelor și intoarce statele membre UE impotriva Ucrainei in acest proces, comenteaza UE, care prezinta totodata cateva propuneri pentru Comisia Europeana pentru a inversa tendința.