- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Tihon, facatorul de minuni Sfantul Tihon se tragea din Amatunda, oras din insula Cipru, si s-a nascut din parinti binecredinciosi si iubitori de Hristos, fiind fagaduit de ei lui Dumnezeu, din tinerete. Și, invatand el carte si deprinzandu-se cu citirea Sfintelor…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava Sfantul Mare Mucenic Ioan s-a nascut in jurul anului 1300, din parinți creștini greci, iubitori de Dumnezeu, ceea ce l-a facut sa fie ravnitor al implinirii poruncilor lui Hristos. Ocupația lui de baza era negoțul, calatorind adesea…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Mucenița Teodosia fecioara din Cezareea Odata, in vremea persecutiei impotriva crestinilor care dura deja de cinci ani, Sf. Teodosia in varsta de 17 ani a vizitat prizonierii crestini condamnati in Pretoriumul din Cezareea, Palestina. Erau Sfintele Pasti si mucenicii vorbeau…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Nichita Marturisitorul, Episcopul Calcedonului Acest preacuvios Nichita, din pruncie iubind pe Hristos, s-a lepadat de lume si de toate cele ce sunt in lume, si facea placere lui Dumnezeu prin vietuirea imbunatatita cu fapte. De aceea a fost ridicat in scaunul arhieriei…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfanta Mucenița Glicheria fecioara Sfanta Mucenița Glicheria fecioara – 13 mai Sfanta Mucenița Glicheria a trait in timpul imparatului Antonin Piul (138-161) și a guvernatorului Savin, care stapanea in Grecia. Ea s-a nascut la Roma intr-o familie bogata. Tatal ei, Macarie, a fost…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Sfințit Mucenic Mochie Sfantul Sfințit Mucenic Mochie s-a nascut in orașul Amfipoli in provincia Macedoniei. Parinții lui se numeau Eufratie și Eustatia, tragandu-se din Roma cea veche, de bun neam și bogați. A copilarit aici, și pentru ca viața sa a fost exemplara, bunul…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Aratarea pe cer a semnului Sfintei Cruci in Ierusalim Aratarea pe cer a semnului Sfintei Cruci in Ierusalim – 7 mai Dupa moartea celui intai intre crestini, a binecredinciosului si dreptului imparat Sfantul Marele Constantin, luand imparatia fiul sau Constantie si abatandu-se…

- CALENDAR ORTODOX 2024: Sfantul Ierarh Pahomie de la Gledin, Episcopul Romanului Sfantul Pahomie, inca din tineretile lui, era iubitor de Hristos, doritor de viata pustniceasca, avand o fierbinte dragoste catre Dumnezeu. Intrat in manastire ca tanar frate ascultator si evlavios. Sfantul a parcurs, dupa…