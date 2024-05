HUB-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne a atins aproximativ 9 milioane de accesări Ministerul de Interne anunta, sambata, ca portalul a fost accesat de peste 8,8 milioane de ori si au fost create peste 458.000 de conturi. ”Platforma pentru recrutare a devenit extrem de populara, cu peste 1,8 milioane de accesari. Toate informatiile despre concursurile din cadrul ministerului sunt disponibile pe hub.mai.gov.ro, serviciul fiind activ din 16 octombrie 2023”, anunta MAI, intr-un comunicat de presa. Sursa citata a precizat ca serviciul de eliberare online a cazierelor judiciare a fost utilizat de aproape 500.000 de persoane ”Din luna februarie 2023, cand a fost lansat serviciul pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

