Premierul Marcel Ciolacu: Romania e o tara sigura si nu va intra in niciun razboi

Romania e o tara sigura si nu va intra in niciun razboi", declara premierul Marcel Ciolacu in Timis, referindu se la cazul diplomatului din Ambasada Rusiei la Bucuresti, declarat persona non grata de catre autoritatile romane.Marcel Ciolacu… [citeste mai departe]