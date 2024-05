VIDEO. „Nu mai intru în mare”, turiștii îngroziți de creaturile uriașe descoperite pe o plajă O meduza uriașa și un crab-paianjen au fost vazute pe o plaja din Scoția. Mulți dintre iubitorii de mare au spus ca nu vor sa mai intre in apa. Creaturile au fost vazute de mai multe persoane, insa un cuplu le-a publicat pe un grup de Facebook, iar fotografiile au atras o mulțime de comentarii. […] The post VIDEO. „Nu mai intru in mare”, turiștii ingroziți de creaturile uriașe descoperite pe o plaja appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Roznov, judetul Neamt, și-a distrus masina Live pe Facebook, de fata cu politistii, dupa ce i-a fost retinut talonul, in urma unui control in trafic. Soferul din Roznov a fost tras pe dreapta de un echipaj de Politie aflat in control cu o echipa de la Registrul Auto Roman. In urma verificarilor,…

- Inspectorii ANSVSA au recoltat 148 de probe din lapte și produse lactate și au constatat ca sunt diferențe intre ce scrie pe eticheta și produs cu privire la procentul de grasime, de substanța uscata sau de proteine. In urma a 1.000 de controale au fost date amenzi de peste 700.000 de lei. Controale…

- Compania Perrier a primit instrucțiuni sa elimine doua milioane de recipiente de apa dupa ce s-a descoperit o bacterie cu origini fecale in una dintre sursele sale din Gard, regiunea de sud a Franței. En France tout est pret pour accueillir les touristes pour les jeux olympiques : Apres l'invasion de…

- Un barbat a fost filmat in timp ce taie anvelopa unei autospeciale de Politie. Sindicalistii Europol afirma ca parlamentarii care au modificat legislatia, dezincriminand portul de arme albe in spatiile publice, pot fi considerati autorii morali ai unor fapte de violenta stradala. Potrivit Sindicatului…

- Jandarmii brasoveni au dat amenzi in valoare totala de 30.000 de lei unor soferi care au intrat cu autovehicule off-road intr-o zona interzisa. Acestia le-au spus jandarmilor ca se afla la munte la o sesiune de teambuilding si au vrut sa se bucure de natura. Cele zece autoturisme au intrat in fondul…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC vor controla si supraveghea piata in perioada postului Sfintelor Pasti, pentru a preintampina orice neregula din domeniul protectiei consumatorilor, iar operatorii economici care nu respecta prevederile legislative vor fi sanctionati,…

- Pe pagina de Facebook a unui fost polițist din Sibiu, Marian Raduinea, a aparut o inregistrare audio in care procurorul Tribunalului Sibiu, Eugen Stoina, recunoaște ca a comis un accident rutier aflandu-se baut la volan, relateaza Turnul Sfatului. ”Am fost cascat și am dat in unul. Eu presupun, tu ești…

- Klaus Iohannis este ironizat de romani dupa ce a anunțat ca ținteșe funcția de Secretar General al NATO. Din cele peste 900 de like-uri, jumatate sunt cu fața zambareața, semn ca romanii au luat in ras declarațiile președintelui. Dupa 10 ani in funcția de președinte al Romaniei, Klaus Iohannis dorește…