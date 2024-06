Stiri pe aceeasi tema

- Primarul comunei gorjene Roșia de Amaradia, Liviu Ion Cotojman, organizeaza miercuri seara o petrecere cu toți localnicii, dupa ce a caștigat alegerile cu peste 80%. Edilul nu vrea sa le ramana dator celor care l-au votat și pregatește un chef cu mici și bere. „Dragii mei cetațeni, dragi prieteni, astazi,…

- Primarul PSD din Crevedia, Florin Petre, unde 6 oameni au murit dupa explozia unei stații GPL, a caștigat un nou mandat. Florin Petre a caștigat cu peste 200 de voturi. „Va mulțumesc pentru increderea acordata, prin reinvestirea mea ca primar al comunei noastre. Aceasta a fost posibila datorita votului…

- PSD a caștigat alegerile locale. Vom avea mai mulți primari, șefi de CJ și consilieri decat in 2020 Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat duminica seara, la sediul central al partidului, dupa inchiderea urnelor la alegerile locale și apariția primului EXIT-POLL, ca social-democrații au caștigat…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale iar decizia privind nominalizarea va fi luata in forurile de conducere, el precizand ca va avea loc un Consiliu National, dupa alegerile din 9 iunie, pentru analiza rezultatelor si strategia…

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente, Toni Grebla, a anuntat marti ca 18.025.324 de alegatori, din care 942.730 sunt cetateni romani cu domiciliul in strainatate, au fost inscrisi in Registrul electoral la alegerile din 9 iunie, potrivit Observatornews. El a precizat ca cel mai tanar candidat…

- Președintele Klaus Iohannis și-a depus declarația de avere pe anul 2023. Fața de anul 2022, președintele țarii a incasat mai puțini bani din chirii și din drepturile de autor pentru carțile publicate. Familia Iohannis deține in continuare trei case de locuit și trei apartamente, iar in cont are o suma…

- Alegerile prezidențiale și referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeana ar urma sa aiba loc in luna octombrie, potrivit unui anunț facut luni de președinta Maia Sandu. Intr-o conerința de presa, aceasta a amintit ca a solicitat Parlamentului sa declanșeze procedura…