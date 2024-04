Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul filialei USR Timiș, Crisitan Moș, vicepreședinte al CJ, a transmis pe Facebook ca nu mai poate susține proiectul USR, reclamand alianța cu Forța Dreptei și cu PMP, dar și susținerea lui Alin Nica pentru conducerea CJ Timiș.

- Unul dintre oamenii de baza ai USR Timiș in ultimii ani, fost președinte al filialei, Cristian Moș a lansat astazi un atac dur la Dominic Fritz, criticand aspru starea actuala a partidului pe plan local. Intr-un mesaj postat pe grupul de Facebook al membrilor USR Timiș, vicepreședintele consiliului…

- Florina Pompilian, șefa Sectiei ATI de la Spitalul Sfantul Pantelimon din Bucuresti, a transmis sambata un mesaj dur pe Facebook, dand de ințeles ca scandalul iscat in ultima saptamana in jurul numarului de morți de la Terapie Intensiva este produsul unei rafuieli personale cu o angajata care se simte…

- Alin Nica, președintele Consiliului Județean Timiș, a confirmat astazi ca a parasit PNL și a trecut la Forța Dreptei, condusa de Ludovic Orban. Asta pentru a putea candida din partea unei formațiuni politice la un nou mandat la CJT. Altfel, scenariile in care Nica va da mana cu Dominic Fritz pentru…

- Un consilier local din Brașov a uitat sa inchida camera telefonului in timpul unei ședinte din cadrul Comsiei 4, care avea loc pe platforma Zoom. Ședința putea fi urmarita live și de cetațeni pe pagina de Facebook a Primariei Brașov. Adrian Codreanu, consilier local al Primariei Brașov din partea PNL,…

- CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, a pierdut venituri de aproximativ 100 de milioane de dolari din cauza unei intreruperi masive care a afectat Facebook, Instagram și Messenger marți la nivel global, a declarat un expert financiar din New York pentru Daily Mail. Expertul a declarat pentru Daily Mail ca Meta…

- Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a anunțat faptul ca 53 de drumuri au fost asfaltate și modernizate in 2023 in județul Ilfov. Prin intermediul unei postari pe Facebook, Hubert Thuma a anunțat cum arata bilanțul anului 2023 in materie de drumuri. ’53 de drumuri au fost asfaltate…