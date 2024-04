Stiri pe aceeasi tema

- Fondatorul filialei USR Timiș, Crisitan Moș, vicepreședinte al CJ, a transmis pe Facebook ca nu mai poate susține proiectul USR, reclamand alianța cu Forța Dreptei și cu PMP, dar și susținerea lui Alin Nica pentru conducerea CJ Timiș.

- Tras total pe linie moarta, dupa ce a renunțat la funcția de președinte al USR Timis, Cristian Moș, cel care a fost in acest mandat și vicepreședinte al CJT, lanseaza un atac extrem de dur la adresa conducerii locale a partidului din care face parte. Cel mai probabil, el va candida la alegerile locale…

- Unul dintre oamenii de baza ai USR Timiș in ultimii ani, fost președinte al filialei, Cristian Moș a lansat astazi un atac dur la Dominic Fritz, criticand aspru starea actuala a partidului pe plan local. Intr-un mesaj postat pe grupul de Facebook al membrilor USR Timiș, vicepreședintele consiliului…

- Un caine robot Spot, fabricat de Boston Dynamics și folosit de poliția din Massachusetts, a fost impușcat in timpul unui conflict care a avut loc in Cape Cod, Massachusetts. Acesta ar fi primul incident in care un astfel de caine robot este impușcat „in timpul programului” și este anunțat ca o dovada…

- „PNL, in sedinta structurii centrale de conducere, a luat cateva decizii importante. Prima dintre ele este o decizie referitoare la stabilirea coordonatorilor echipelor de campanie ale Partidului National Liberal.In ceea ce priveste alegerile locale, vicepresedintele Florin Roman va asigura conducerea…

- La data de 23 martie a.c., in jurul orei 00:13, polițiștii orașului Recaș au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca la o hala situata in extravilanul Drumului Județean 609 E, se manifesta un incendiu. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au constatat faptul ca cele sesizate…

- Conducerea nationala a PNL a trimis in teritoriu catre liderii si comunicatorii locali mai multe “linii de mesaj” cu care acestia trebuie sa abordeze unele subiecte. Printre acestea exista o tema referitoare la judetul Timis, acolo unde PNL-istii trebui sa spuna ca Nicolae Robu sta bine in sondaje,…

- Un incendiu uriaș a izbucnit miercuri seara in județul Timiș. Flacarile s-au extins pe o suprafața de aproximativ 100 de hectare, anunța ISU.Potrivit ISU Timiș „la nivelul Stației de Pompieri Faget a fost activata creșterea capacitații operaționale ca urmare a izbucnirii unui incendiu de vegetație…