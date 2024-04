Medicul Catalin Cirstoiu, candidatul comun al alianței PSD-PNL la Primaria Bucureștiului, a transmis vineri seara un mesaj pe Facebook in care-și ironizeaza contracandidații. „Practic, o sa intru in cartea recordurilor ca ca primul candidat retras care caștiga alegerile”, a scris Cirstoiu. „Hai ca m-au retras și azi din cursa electorala. Fenomenul se manifesta zilnic, de […] The post Cirstoiu spune ca ramane in cursa pentru Primarie: „Dragi Nicusor si Piedone, nu mai sperati degeaba” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .