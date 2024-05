Cât au cheltuit turiştii la mare în minivacanţa de 1 Mai și Paște. Notă de plată record, plătită de un turist din Anglia Minivacanța care s-a incheiat a adus un mare flux de turiști romani și straini pe litoralul romanesc, generand incasari impresionante pentru industria ospitalitații. Cel puțin 26 de milioane de euro s-au cheltuit in vacanța de 1 Mai și Paște. Conform calculelor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), turiștii au cheltuit in total peste 137 […] The post Cat au cheltuit turistii la mare in minivacanta de 1 Mai și Paște. Nota de plata record, platita de un turist din Anglia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

