Stiri pe aceeasi tema

- Se introduce taxa pe selfie! Mai multe orașe europene impun taxa pe selfie, inclusiv Atena, Veneția și Paris. Decizia a fost luata dupa ce autoritațile locale au observat ca turiștii bat drumul pana in orașele respective doar pentru selfie cu monumentele emblematice ale orașului sau cu peisajele naturale…

- Si Elvetia, dupa Venetia ar urma sa introduca taxa de intrare pentru turisti. Autoritațile din satul montan elvețian Lauterbrunnen s-au gandit sa introduca o taxa de intrare pentru cei care vin cu mașinile. Masura a fost luta din cauza ca prea mulți turiști populeaza satul montan, conform observatornews.ro.…

- Incepand cu data de 25 aprilie, Veneția, un oraș cunoscut pentru istoria sa bogata și pentru atractivitatea sa turistica impune o noua taxa de intrare pentru vizitatori. Aceasta masura vine in contextul unei aglomerari crescute in oraș și este conceputa pentru a gestiona fluxul de turiști in perioada…

- “GRAMPET Group, liderul transportului feroviar privat de marfa din Romania, anunta ca vicepresedinte grupului de companii, Calin Gratian, a fost demis, joi, 18 aprilie, cu efect imediat, din cauza asocierii acestuia cu atragerea unor investitori rusi din cadrul companiei Transmasholding in discutiile…

- Proiectul de concluzii ale unui summit al liderilor UE programat pentru 17-18 aprilie, vazut de Reuters, a aratat, de asemenea, ca liderii vor solicita dezvoltarea unei piete europene de securitizare si o mai buna supraveghere a actorilor de pe piata financiara transfrontaliera. Liderii vor indemna…

- Suntem aici pentru a proteja banii europenilor, transmite șefa Parchetului European, Laura Codruța Kovesi, intr-un interviu recent pentru jurnaliștii de la proiectul Follow the Money. „Nu știu daca veți lua asta in serios sau ca o gluma, dar de cand am fost numita (n. r.: in fruntea instituției EPPO),…

- Rechemarea acopera camionetele fabricate din 2020 pana in 2024, cu hayon cu deblocare electrica, deoarece apa se poate scurge in comutatorul exterior al haionului si poate provoca un scurtcircuit in timp ce sunt parcate. GM a spus ca are cunostinta de un incident raportat, cu o ranire usoara, si trei…

- Autoritatea de reglementare a medicamentelor din Europa a recomandat vineri acordarea autorizatii de introducere pe piata pentru un nou medicament al Biogen pentru boala neurodegenerativa scleroza laterala amiotrofica (SLA), care este progresiva si mortala, transmite Reuters. Medicamentul, Qalsody,…