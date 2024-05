Anchetă la Samsung. Mai mulți oameni au fost expuşi la radiaţii Samsung se confrunta cu o ancheta dupa ce doi lucratori in domeniul cipurilor au fost expusi la radiatii, spun autoritatile sud-coreene Cei doi pacienti, care sunt internati in spital, prezentau simptome ”anormale” de expunere la radiatii in degetele lor, a declarat miercuri Comisia pentru Securitate si Securitate Nucleara din Coreea de Sud. Analizele generale de sange ale pacientilor au dat un rezultat normal, potrivit autoritatilor. Samsung a declarat ca doi angajati de la unitatea de productie de semiconductori a companiei din Giheung, Coreea, ”s-au confruntat cu expuneri accidentale la raze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

