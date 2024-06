Polițist mușcat la secția de votare. Un politist aflat in serviciul de protecție la secția de votare nr. 299 Cerat, din judetul Dolj, a fost folosit sprayul iritant lacrimogen din dotare impotriva unui barbat care devenise recalcitrant, dupa ce s-a creat imbulzeala la intrare, transmite Observator. Agentul a fost muscat de concubina barbatului in cauza. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca un agent de politie aflat in serviciul de protectie la sectia de votare nr. 299 Cerat a intervenit deoarece se crease imbulzeala la intrare. „La un moment dat, unul dintre…