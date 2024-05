Se introduce taxa pe selfie în mai multe orașe Se introduce taxa pe selfie! Mai multe orașe europene impun taxa pe selfie, inclusiv Atena, Veneția și Paris. Decizia a fost luata dupa ce autoritațile locale au observat ca turiștii bat drumul pana in orașele respective doar pentru selfie cu monumentele emblematice ale orașului sau cu peisajele naturale ale unei rezervații naturale. Și un sat montan din Elveția a impus taxa de 5-10 franci (50 lei) pentru turiștii care vin pentru o zi doar ca sa faca selfie. Localnicii se plang de numarul prea mare de turiști. Vor fi exceptați vizitatorii care au rezervat un hotel sau care vin cu transportul public.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

