Stiri pe aceeasi tema

- ​Producatorul de vehicule electrice Tesla detinut de miliardarul Elon Musk a lansat luni o noua runda de concedieri, in departamentele de software, service si inginerie, a relatat luni Electrek, citand e-mailuri si surse care cunosc aceasta problema, transmite Reuters.

- Tesla, intr-o audiere la Inalta Curte din Delhi de saptamana aceasta, a declarat ca compania indiana a continuat sa-si faca publicitate produselor cu marca ”Tesla Power”, in ciuda unei notificari de incetare si renuntare trimisa in aprilie 2022, conform detaliilor procedurilor publicate vineri pe site-ul…

- Se fac concedieri in masa! O banca din Europa va concedia peste 50% din personal. Dupa preluarea Credit Suisse, gigantul bancar elvețian UBS va demara in acest an un program de concedieri in cinci etape. Decizia face parte dintr-un plan de restructurare prin care se spera a se face o reducere a costurilor…

- Guvernul intenționeaza sa contracareze munca nedeclarata prin intermediul tichetelor de munca, oferindu-le in loc de remunerație in bani pentru un anumit segment de angajați. Aceste tichete, in valoare de 15 lei fiecare, vor fi disponibile pentru achiziționare online, prin Poșta Romana sau de la agențiile…

- Notificarea a fost emisa luni, in temeiul Legii WARN, o lege a muncii din SUA care impune companiilor cu 100 sau mai multi angajati sa notifice cu 60 de zile inainte despre inchiderile planificate ale unor activitati sau disponibilizarile in masa. Sub presiunea vanzarilor in scadere si a unui razboi…

- Musk pariaza ca tehnologia va deveni o sursa importanta de venituri pentru cel mai valoros producator de automobile din lume. Dar de ani de zile nu a reusit sa atinga obiectivul de a oferi vehicule autonome, tehnologia sa fiind aflata sub un control de reglementare si legal din ce in ce mai mare. Musk…

- Producatorul de vehicule electrice al lui Elon Musk a scazut preturile pentru varianta de baza Model Y la 42.990 de dolari, in timp ce variantele cu autonomie si performante mai mari sunt acum la preturi de 47.990 de dolari si, respectiv, 51.490 de dolari, potrivit site-ului sau. Versiunea de baza a…

- In stilul caracteristic, scurt si fara detalii, Elon Musk a anuntat, pe X/Twitter, ca Tesla va prezenta, pe data de 8 august, un asa-numit robotaxi. Robotaxi este denumirea generica folosita pentru masinile autonome care pot indeplini functii de taximetrie, transportand pasagerii fara ca la volan sa…