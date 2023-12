Horoscop chinezesc 2024: ce aduce Anul Dragonului de Lemn pentru fiecare zodie

Stiri pe aceeasi tema

- Luna aceasta vor fi date, de catre Casele județene de Pensii, cupoanele de reducere pentru transport, pentru pensionari. Conform legii, pensionarii beneficiaza de o reducere cu 50% a transportului, iar de anul viitor vor fi operate cateva schimbari. Pensionarii beneficiaza de 50% reducere la calatoria…

- Zapezi cum nu s-au mai vazut de 60 de ani au ingropat Europa. In Marea Britanie, oamenii intampina dificultați din cauza condițiilor de sub zero grade. Aproape 800 de zboruri au fost anulate in Germania. Obligand calatorii sa gaseasca alte rute. In decurs de cateva ore, o furtuna de zapada uriașa in…

- Președintele PNL Nicolae Ciuca recunoaște ca exista isensiuni intre PNL si PSD in coalitie, dar crede ca toate scandalurile conduc spre o decizie care „asigura stabilitatea si echilibrul tarii”. Ciuca recunoaște ca sunt disensiuni in coaliția de guvernare, dar pune scandalurile pe seama „ideologii,…

- Sezonul Scorpionului s-a intins parca ceva mai mult decat normal, scufundandu-te intr-o mare de emoții, impingandu-te sa te adancești și sa ai incredere in instinctul tau. A afirma ca a fost un rollercoaster ar fi puțin spus. Dar acum, pregatește-te pentru o schimbare, deoarece Soarele intra in Sagetator…

- Astrele se aliniaza pentru trei zodii in luna noiembrie, aducand un val de pozitivitate și oportunitați. Nativii norocoși ai lunii noiembrie 2023 sunt incurajați sa iși imbrațișeze optimismul și spiritul de aventura in aceasta luna, deoarece asta i-ar putea duce la calatorii semnificative, activitați…

- Alpha Services and Holdings și UniCredit au agreat condițiile financiare pentru fuziunea dintre UniCredit Bank Romania și Alpha Bank Romania, ca parte a unui parteneriat strategic la nivel internațional. Fuziunea dintre Fuziunea dintre Alpha Bank Romania și UniCredit Romania conduce la crearea celei…

- Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy is set to meet with the North Atlantic Treaty Organization’s Secretary-General Jens Stoltenberg during a surprise visit to Brussels on Wednesday, a spokesperson for the military alliance confirmed, according to Politico. “Secretary-General Jens Stoltenberg will…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat ca deficitul de personal in structurile MAI este undeva la 20 la suta, iar cei proveniti din sursa externa nu sunt deloc pregatiti pentru aceasta meserie. ”Calitatea procesului de pregatire implica in discutie problema modului de recrutare, deficitul…