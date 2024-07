Armata ucraineana a lansat o noua inițiativa pentru a atrage barbații tineri care locuiesc in strainatate sa se inroleze, in contextul in care Kievul incearca cu disperare sa faca rotația trupelor de pe linia frontului, potrivitr AFP. Crearea noii unitați este parte dintr-un acord de securitate mai amplu semnat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și […] The post Ucraina creeaza o noua „Legiune” pentru a aduce pe front barbații exilați in Europa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .