Stiri pe aceeasi tema

- In perioada februarie – aprilie 2020, unul dintre cei mai cunoscuți jucatori de pe piața globala a bunurilor de larg consum, grupul Inditex a raportat pierderi nete de 409 milioane de euro, iar vanzarile au scazut la 3,3 miliarde de euro, de la 5,9 miliarde de euro cat a inregistrat in aceeași perioada…

- H&M, lovita masiv de pandemie. Vanzarile scad semnificativ, iar stocurile au ajuns la 4,2 mld. dolari Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat o scadere cu 57% a vanzarilor in moneda locala de la inceputul lunii martie, din cauza restrictiilor…

- Guvernul Germaniei a acceptat sa imprumute producatorul german de echipament sportiv Adidas pentru a rezista in perioada pandemiei de coronavirus. "Astazi (n.red. - marti), compania a primit aprobarea din partea guvernului Germaniei pentru a primi din partea bancii KfW, deținuta de statul…

- Averea miliardarului a ajuns acum la 138 de miliarde de dolari, facand-ul cel mai bogat om din lume. Amazon este una dintre puținele companii care a beneficiat in urma situației in care ne aflam, deoarece oamenii blocați in case recurg la cumparaturile online mai mult ca niciodata. Compania a angajat…

- Conducerea Nissan vrea sa restructureze al doilea producator auto din Japonia, conform unui plan care va fi prezentat luna viitoare, si care va presupune reducerea marimii companiei si a tintei anuale de vanzari cu un milion de vehicule, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze…

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co a anuntat marti ca se asteapta la o crestere a profitului in primul trimestru din acest an, in pofida pandemiei de coronavirus, ca urmare a cererii solide pentru chipuri de memorie, informeaza Reuters.Intr-un comunicat preliminar inainte de publicarea…

- Anunțul suedezilor de la H&M, dupa ce au inchis toate magazinele și au facut concedieri masive, pe fondul pandemiei: “Situatia devine din ce in ce mai ingrijoratoare” H&M, al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat o scadere cu 46% a vanzarilor in martie, din…

- Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat o scadere cu 46% a vanzarilor in martie, din cauza restrictiilor introduse pentru stoparea pandemiei de coronavirus (Covid-19), si a avertizat ca se asteapta la pierderi in acest trimestru, transmit…