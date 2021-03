Grevistii de la metrou nu vor mai fi cercetati disciplinar. Ce au negociat cu Metrorex Metrorex a anuntat, marti seara, ca s-a finalizat prima runda de discutii cu reprezentantii sindicatului și ca nu vor exista disponibilizari, iar cercetarea celor care au participat la protestul de vineri este suspendata. Conducerea companei precizeaza insa ca problemele financiare ale Metrorex trebuie rezolvate, iar cercetarea penala si recuperarea pierderilor de la cei care au […] The post Grevistii de la metrou nu vor mai fi cercetati disciplinar. Ce au negociat cu Metrorex appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

