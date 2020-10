Stiri pe aceeasi tema

- Filmulețul cu cele doua vedete in care și-au pus viața pe tapet a urcat rapid in topul celor mai populare clipuri de pe YouTube și, in doar cateva zile, Smiley și Gina Pistol au produs in jur de 5.000 de euro. Odata cu pandemia, și vedetele autohtone s-au reprofilat, artiștii inlocuind lipsa concertelor…

- Gina Pistol și Smiley au plecat intr-un concediu alaturi de, Speak și Ștefania. Intr-una dintre imaginile din vacanța, Gina Pistol apare cu burtica la vedere. Cei patru s-au intors intre timp in Romania, iar vacanța lor a fost „povestita” vizual pe vlogul lui Speak. Gina Pistol este in primele luni…

- De cand a aflat ca este insarcinata, Gina Pistol nu iși mai incape in piele de fericire. Vedeta și iubitul ei, Smiley se afla zilele acestea in vacanța impreuna cu prietenii lor, Speak și Ștefania. Cei patru și-au ținut fanii la curent cu tot cea ce au facut.Recent, Gina s-a lasat pozata la malul marii…

- Codin Maticiuc a fost provocat de Catalin Maruța sa raspunda la cele mai indraznețe intrebari. Vestitul ”crai de Dorobanți” a facut și un top al celor mai pasionale femei celebre din viața lui. Iar cu o siguranța debordanta, Codin Maticiuc a dezvaluit ca iubita lui Smiley, Gina Pistol, e in top. Ce…

- La inceputul acestei saptamani, Gina Pistol și Smiley au anunțat public ca așteapta primul lor copil. Deși aprusera zvonuri cum ca Gina ar fi insarcinata, cei doi nu au vrut sa vorbeasca despre acest subiect pana de curand. Acum s-a aflat ca indragitele vedete vor fi parinți de fata și fanii stau cu…

- Gina Pistol a dezvaluit zilele trecute ca trece printr-o perioada extrem de frumoasa si le-a dat tuturor de ințeles ca urmeaza sa devina mamica. Scandal AMOROS la FCSB. A primit interzis din cauza Ginei Pistol: "Ce face cu ea? E mai mare ca el! Ii mananca toti banii!" "Eu nu am o problema…

- La doar cateva ore de cand s-a aflat ca Gina Pistol va deveni mamica, Impact.ro are noi detalii. Conform apropiaților, Smiley este in culmea fericirii și și-a deorit ca sa devina tata. Adevarul despre sarcina Ginei Pistol Acum, cel mai bine pazit secret al cuplului Smiley–Gina Pistol a ieșit la iveala.…

- Fara doar și poate, cel mai discret și vanat cuplu din showbiz-ul romanesc este cel format din Smiley și Gina Pistol. Deși apropiații au știut ca sunt impreuna și traiesc o frumoasa poveste de dragoste, indragostiții au evitat cațiva ani acest subiect, ba chiar au facut cumva și nu s-au afișat public,…