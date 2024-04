Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și Gina Pistol au petrecut o buna perioada de timp in Statele Unite ale Americii alaturi de fiica lor, micuța Josephine, pentru ca solistul era implicat in mai multe proiecte. Atunci cand a avut puțin timp liber, Smiley a decis sa mearga impreuna cu Gina și fiica lor la Disneyland, insa experiența…

- La aproape un an de la nunta cu Gina Pistol, Smiley marturisește ca are o casnicie fericita. Invitat in podcastul lui Damian Draghici, artistul a vorbit despre relația sa și despre calitațile pe care le are soția lui.

- Gina Pistol și Smiley, posibil parinți pentru a doua oara. Cei doi au deja o fetița impreuna, pe Josephine, pe care o divinizeaza, dar ar planui sa mai aduca pe lume inca un bebeluș. Urmeaza sau nu sa se mareasca familia Andrei. Gina Pistol ar putea deveni mama pentru a doua oara Gina Pistol și […]…

- Gina Pistol și Smiley se bucura de timpul petrecut cu fiica lor! Micuța Josephine este entuziasmata de zapada de afara, iar prezentatoarea TV și artistul ii fac toate placerile! Iata cum s-au afișat pe rețelele de socializare și cum iși petrec timpul impreuna!

- Smiley s-a prezentat astazi la o secție de poliție, dupa ce trei luni de zile a avut permisul suspendat. Artistul le-a și dat o veste buna fanilor sai, pe rețelele de socializare: „N-o sa va vina sa credeți”, a transmis el. In urma cu trei luni de zile, Smiley a ramas fara permisul de conducere pentru…

- Cateva importante vedete de televiziune au pus mana de la mana și au cumparat un hotel in Vama Veche! Smiley& Gina Pistol, Radu Valcan& Adela Popescu și Razvan și Irina Fodor s-au facut parteneri de afaceri și, in plus, și-au rezolvat problema cazarii pe perioada estivala. Micul hotel pe care l-au cumparat…

- Adela Popescu, Radu Valcan, Smiley, Gina Pistol, Razvan și Irina Fodor au dus prietenia la un alt nivel și s-au facut parteneri de afaceri. Vedetele au cumparat un hotel in Vama Veche, iar inaugurarea va avea loc pe 1 mai 2024.Invitata in emisiunea „Vorbește lumea”, show-ul pe care pana de curand chiar…

- Prezentatoarea a facut un anunț cu totul neașteptat, la inceput de an! Adela Popescu intra in lumea afacerilor, nu singura, ci alaturi de nume mari din showbiz-ul de la noi din țara. Printre partenerii sai se numara Razvan Fodor, Smiley și Gina Pistol. Vedetele au devenit patroni de hotel, intr-una…