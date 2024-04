Stiri pe aceeasi tema

- Smiley (Andrei Maria) a publicat, marți, pe Facebook, un clip de 17 secunde in care și-a plesnit soția pe fund apoi a ”primit” aprobarea masculina de la mai mulți actori celebri. Clipul a fost insoțit de mesajul ”cheia unei relații fericite” și trei rasete, iar Gina Pistol a fost etichetata in postare.…

- Smiley, luat la rost pe Internet. Fanii de pe rețelele de socializare l-au pus la zid pe celebrul artist, dupa ce a facut un gest nepotrivit fața de Gina Pistol. Cum s-a filmat artistul in compania soției sale și de ce i-a scos din minți pe utilizatori. Smiley, despre secretul unei relații fericite…

- Gina Pistol și Smiley reușesc sa imbine utilul cu placutul. Artistul este ocupat cu muzica in Bali, in timp ce prezentatoarea TV se bucura din plin de vacanța. Cei doi sunt pentru prima data in aceasta destinație exotica și sunt convinși ca vor reveni.

- Smiley și Gina Pistol sunt in Bali, dar artistul nu se bucura de o vacanța la soare, el e acolo la munca. In schimb, Gina Pistol are grija sa iși organizeze programul dupa bunul plac, se plimba des și descopera locuri noi. In urma cu aproximativ o saptamana, Smiley și Gina Pistol au plecat din Romania…

- Gina Pistol și Smiley radiaza de fericire de cand au devenit parinți și sunt topiți la propriu dupa micuța lor fetița. Cei doi și-au sarbatorit, de curand, fiica. Micuța Josephine a implinit 3 ani. iata mesajul emoționant postat de cei doi parinți!

- Gina Pistol și Smiley au incercat sa faca o gluma, dar i-au enervat la culme pe fani Continue reading Gina Pistol și Smiley au incercat sa faca o gluma, dar i-au enervat la culme pe fani at Tabu.

- Mariana, fosta soție a lui Horia Moculescu, a fost irinica la adresa Ginei Pistol și a recunoscut fara retineri ca Smiley ii este antipatic. Artistul se afla in SUA alaturi de Gina Pistol, unde au inchiriat o casa.,,Ce sa spun… Smiley a plecat cu boxerul in SUA… Gina Pistol, de ea zic ca e boxer. Am…

- Smiley și Gina Pistol se afla acum in America, in Los Angeles, acolo unde imbina utilul cu placutul. Se bucura de o vacanța binemeritata, insa artistul are și de munca, merge la studioul de inregistrari, unde face muzica alaturi de mai mulți compozitori. In urma cu aproximativ o saptamana, Smiley, Gina…