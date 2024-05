Rheinmetall sugerează formarea unui consorţiu european de arme, vizând să deţină un rol global Compania, un beneficiar major al cresterii cheltuielilor pentru aparare dupa invazia Rusiei in Ucraina in 2022, estimeaza venituri record de peste 10 miliarde de euro (11 miliarde de dolari) in acest an si un portofoliu de comenzi de 60 de miliarde de euro. ”Vrem sa devenim un jucator la nivel mondial si, in prezent, putem face asta pe cont propriu datorita fluxului nostru de numerar bun”, a declarat CEO-ul Armin Papperger la o intrunire a asociatiei reporterilor de afaceri WPV la Duesseldorf, joi seara. El a spus ca Rheinmetall va incerca sa continue cu propriile achizitii in Statele Unite, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii nu beneficiaza de aceleași sanse de a fi aleși in Parlamentul European precum restul europenilor. Printr-o serie de masuri evident restrictive, legislația romana iși faulteaza propriii cetațeni. Mai exact pe romanii care vor sa candideze fie ca independenți, fie din partea unor partide mai…

- Romanii care calatoresc in statele din spatiul Schengen nu vor mai trebui sa treaca prin controlul de frontierele aeriene si maritime incepand de duminica. Concret, acestia nu se vor mai opri la punctele de control ale Politiei de Frontiera pentru a le fi verificate documentele de calatorie, urmand…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis sambata, 30 martie, ca eliminarea controalelor la frontierele aeriene si maritime pentru Romania și Bulgaria reprezinta un succes pentru cele doua țari și „un moment istoric pentru spatiul Schengen”, insa nu a putut preciza cand vor fi eliminate…

- Incepand de duminica, 31 martie, romanii care merg in țarile Schengen nu vor mai fi supuși controlului de frontiera la aeroporturi și porturi, a relatat news.ro. Mai exact, vor putea merge direct la porțile de imbarcare, fara verificarea documentelor de calatorie la punctele de control ale Poliției…

- Romanii care calatoresc in statele din spatiul Schengen nu vor mai trebui sa treaca prin controlul de frontierele aeriene si maritime incepand de duminica. Concret, acestia nu se vor mai opri la punctele de control ale Politiei de Frontiera pentru a le fi verificate documentele de calatorie, urmand…

- Consiliul de administratie al Bancii Europene de Investitii (BEI) a aprobat o noua finantare de 5,5 miliarde euro pentru a stimula investitiile in afaceri, pentru a valorifica energia curata, a moderniza scolile, a extinde transportul durabil si a combate incendiile forestiere. Consiliul de Administratie…

- In Europa au fost inmatriculate, in primele doua luni din 2024, peste doua milioane de autoturisme, in creștere cu 10,9% fața de perioada similara din 2023, conform datelor oferite de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Pe fondul acestei creșteri , impulsionate in special de piețe…

- Ani de zile, proprietatile din Europa si in special din Germania si Suedia au avut o expansiune, pe masura ce ratele dobanzilor au scazut, turboalimentand cererea. O crestere brusca a dobanzilor a intepat aceasta bula. SBB, cel mai mare proprietar de active comerciale al Suediei, a revizuit in scadere…