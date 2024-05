Se deschide o nouă fabrică de componente auto în România Se deschide o noua fabrica. Producatorul turco-spaniol de componente auto Beycelik Gestamp va deschide o noua fabrica in Arges, unde va oferi 200 de locuri de munca, dupa o investiție de 45 milioane de euro, scrie economedia.ro . „Investiția noua de la Beycelik Gestamp, din Darmanești, este de peste 45 milioane de euro, și inseamna o hala noua de producție complet robotizata. In februarie cand este programata sa inceapa producția, se vor adauga inca 200 de noi locuri de munca, celor peste 1.000 existente astazi. Procesele noi de producție vor spori competitivitatea companiei care astazi livreaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

