Germania: Un bărbat și-a ucis familia după ce s-a descoperit că a falsificat certificatul verde al soției Inainte de a-și lua propria viața, un barbat din Germania și-a omorat soția și cei trei copii, din cauza ca se temea ca autoritațile ii vor lua copiii atunci cand urmau sa descopere ca a falsificat certificatul verde al soției, a spus, marți, un procuror german, conform Reuters. Sambata, poliția a gasit doi adulți, amandoi […] The post Germania: Un barbat și-a ucis familia dupa ce s-a descoperit ca a falsificat certificatul verde al soției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

