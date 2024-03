Stiri pe aceeasi tema

- Utilizarea Telegram in Spania va fi suspendata: Ce au decis judecatorii de la Inalta CurteInalta Curte a Spaniei a dispus suspendarea serviciilor aplicatiei de mesagerie Telegram in tara, dupa ce companiile media s-au plans ca le permite utilizatorilor sa incarce continut fara permisiune, potrivit…

- Utilizarea Telegram in Spania va fi suspendata temporar de luni, dupa o solicitare a firmelor media, intre care Atresmedia, EGEDA, Mediaset si Telefonica. Judecatorul Santiago Pedraz a fost de acord sa blocheze serviciile Telegram in Spania in timp ce sunt investigate acuzatiile. Va fi responsabilitatea…

- Candidatura premierului olandez Mark Rutte la funcția de secretar general al NATO este susținuta, potrivit Reuters, de 20 dintre cele 31 de state membre, dintre care nu lipsesc marile puteri SUA, Marea Britanie, Franța și Germania. Marți, președintele Romaniei Klaus Iohannis a anunțat ca il contracandideaza…

- Sase persoane, intre care patru copii, au fost ucise in capitala canadiana Ottawa, miercuri seara tarziu, a anuntat joi politia, un caz care zguduie o tara in care crimele in masa sunt rare, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro. Six people — four children and two adults — were killed at a home…

- European and US buyers will compete aggressively for Middle Eastern aluminium if the European Union bans Russian metal in coming months, sparking price rises reminiscent of 2018 when sanctions were imposed on Rusal, according to Reuters. A race for aluminium from Middle Eastern countries, including…

- Departamentul Apararii din SUA monitorizeaza trecerea satelitului misiunii TIMED (Thermosphere Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics) a NASA periculos de aproape de satelitul rusesc Cosmos 2221, a anuntat NASA intr-o postare pe blog, miercuri dimineata, informeaza Reuters. Desi se asteapta ca…

- The French government will prepare by the summer a new law to better safeguard farmers‘ income and strengthen their position in negotiations with retailers and consumer goods companies, Prime Minister Gabriel Attal said on Wednesday, according to Reuters. Attal made the announcement on updating the…

- Estonia il expulzeaza pe liderul Bisericii Ortodoxe Ruse, Mitropolitul Evgheni, pe care l-a numit drept o amenințare la adresa securitații naționale, a anunțat joi postul public de televiziune estonian ERR, citat de Reuters. Lui Valeri Reșetnikov (numele din buletin al prelatului sus) i s-a refuzat…