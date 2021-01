Germania impune restricții la granițe. Merkel: “Avem nevoie de măsuri dure” Germania intentioneaza sa inaspreasca verificarile in cazul persoanelor care intra in tara, in cadrul eforturilor de a tine sub control cresterea cazurilor de Covid-19, care provoaca un numar record de decese in cel mai populat stat din Uniunea Europeana, transmite Reuters. Propunerea, care urmeaza sa fie aprobata de ministri miercuri, va cere persoanelor care sosesc […] The post Germania impune restricții la granițe. Merkel: “Avem nevoie de masuri dure” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

