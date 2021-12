Cornel Filimon (corespondența speciala) Combaterea pandemiei capata accente tot mai neobișnuite in Germania. Dupa stațiile de “alimentare cu aer” organizate in curțile școlilor – spații in care copiii iși pot da jos masca pentru cateva minute -, miercuri aflam ca oamenii strazii intra sub incidența regulii 3G (certificatul verde). Administrația capitalei germane Berlin a hotarat […] The post Germania: certificat verde obligatoriu pentru oamenii nevoiași care dorm la metrou appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .