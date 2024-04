Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a atras atenția ca alegerile din acest an sunt cruciale pentru viitorul Romaniei. Acesta a indemnat romanii stabiliți in afara țarii sa se inscrie pentru a putea participa la vot. „Alegerile din acest an sunt cruciale pentru viitorul Romaniei! Lucrurile pot continua ca pana acum sau putem face saltul catre dezvoltare. Astazi, se deschide Registrul Electoral pentru inscrierea Diasporei pentru votul din acest an și sper sa vad cea mai mare rata de participare la alegeri, de dupa anii ‘90. Este un gest de maturitate democratica, pentru ca nu trebuie…