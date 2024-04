Stiri pe aceeasi tema

- Azi, 5 aprilie, este ultima zi in care locuitorii din Baia Mare pot sa-și exprime sprijinul pentru un viitor modern al Romaniei prin semnarea pentru USR și Dreapta Unita. n fața centrului comercial „Maramureșul”, incepand cu ora 16, membrii USR vor fi disponibili pentru discuții și pentru a primi semnaturile…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a atras atenția ca alegerile din acest an sunt cruciale pentru viitorul Romaniei. Acesta a indemnat romanii stabiliți in afara țarii sa se inscrie pentru a putea participa la vot. „Alegerile din acest an sunt cruciale pentru viitorul Romaniei! Lucrurile…

- Vlad Botoș, europarlamentar USR, membru al grupului Renew Europe, a participat la evenimentul „Dreapta Unita la Chișinau: viitorul Moldovei in Uniunea Europeana”, unde au fost prezenți peste o mie de participanți, cei mai mulți dintre ei cu dubla cetațenie, moldovano-romana, care iși doresc o Romanie…

- Claudiu Palaz a fost desemnat si candidatul ADU pentru CJ Constanta. Cu alegerile europarlamentare pe aproape, Partidul Miscarea Populara PMP isi aduce contributia la lista Dreapta Unita cu o echipa de candidati. Printre acestia se numara Claudiu Iorga Palaz, presedinte PMP Constanta, care ocupa locul…

- „Nu ii lasa sa-ti fure viitorul!”, este indemnul lui Catalin Drula pentru romani, cu cateva luni inainte de alegeri.„Partidul unic PSD-PNL a incercat sa elimine alianta Dreapta Unita de pe buletinul de vot. Curtea suprema a intors decizia, iar USR, PMP si Forta Dreptei vor putea participa…

- Comitetul Politic al Uniunii Salvați Romania (USR) a votat ieri formarea Alianței Dreapta Unita, in colaborare cu Partidul Mișcarea Populara (PMP) și Forța Dreptei. Aceasta alianța reprezinta un pas major spre modernizarea Romaniei, cu un angajament ferm pentru princiile de corectitudine, dreptate sociala…

- Dreapta Unita este alternativa reala la corupția și risipa PSD-PNL. Le propunem romanilor soluții reale pentru o Romanie liberala, deschisa și moderna, puternica in Europa. Intr-un eveniment comun, USR, PMP și Forța Dreptei prezinta, astazi, structura listei comune pentru europarlamentare și programul…