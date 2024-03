Presedintele PMP Constanta candideaza si la alegerile europarlamentare

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Dolj, Claudiu Manda, se afla pe loc eligibil pentru alegerile europarlamentare pe lista comuna a PSD si PNL cu candidatii aliantei la alegerile pentru Parlamentul European care vor avea loc pe 9 iunie. Manda, europarlamentar si in mandatul 2019 – 2024, se gaseste pe pozitia a cincea…

- Nicolae Ciuca, presedintele Senatului si presedintele PNL a vorbit la Antena 3 CNN despre candidații din lista comuna PSD-PNL la alegerile europarlamentare 2024. Intrebat cine este capul de lista pentru alegerile europarlamentare 2024 in candidatura comuna PSD-PNL și cine sunt cele doua femei a caror…

- Ciuca, despre lista pentru alegerile europarlamentare: Ne dorim ca aceasta lista comuna sa aiba in frunte o femeie. Adina Valean, pe lista din partea PNL Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, anunta ca pe lista comuna pentru alegerile europarlamentare a PNL si PSD se va regasi numele actualului comisar…

- Premierul și totodata președintele PSD, Marcel Ciolacu impreuna cu președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca, au cazut de acord, in ședința de marți, 27 februarie, ca alegerile prezidentiale sa se desfasoare la primul tur pe 15 septembrie, iar al doilea tur pe 29 septembrie, au transmis surse…

- Numele invocate de presa centrala nu au fost stabilite in mod oficial, insa sunt analizate și discutate ca posibile variante de PSD și PNL, scriu... The post Maria Grapini și Claudiu Manda sunt cu mult inaintea lui Gheorghe Falca pe lista „comasata” pentru alegerile europarlamentare. Președintele PNL…

- Comasarea alegerilor in Romania a fost votata de membrii PNL și PSD, in ședințele la care au participat liderii celor doua partide. Cinci liberali au votat „impotriva”, doi s-au abținut, in timp ce 58 au votat „pentru”, iar liderii PSD au votat in unanimitate calendarul alegerilor din 2024, comasarea…

- Biroul Permanent National al PNL a votat cu majoritate comasarea alegerilor si liste comune cu PSD pentru alegerile europarlamentare."Listele la alegerile locale vor fi separat pe fiecare partid.. Orice forma de alianta locala, mai putin cu partidul AUR este exclusiv decizia filialelor judetene. In…

- Traian Basescu nu figureaza pe lista de candidați la alegerile europarlamentare intocmita de Partidul Mișcarea Populara (PMP), partidul pe care Basescu l-a fondat. Pe lista candidaților PMP la alegerile europarlamentare din anul 2024 apar urmatoarele persoane: Eugen Tomac – președinte PMP, Ionuț Simionca…