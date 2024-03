Maria Grapini, varianta salvatoare a lui Marcel Ciolacu, președintele PSD, pentru europarlamentare Maria Grapini pare sa fie varianta salvatoare a lui Marcel Ciolacu, președintele PSD, pentru a deschide lista comuna a PSD și PNL la alegerile europarlamentare, dupa ce Ramona Chiriac a anunțat ca se retrage din motive personale. Marcel Ciolacu nu a precizat, insa, daca Maria Grapini, eurodeputat, in prezent, se va inscrie in PSD sau va ramane membra a Partidului Umanist Social Liberal (PUSL). „Este o varianta pentru europarlamentare”, a afirmat joi la Palatul Parlamentului Marcel Ciolacu, raspunzand astfel la intrebarile venite din partea presei cu privire la varianta Maria Grapini pentru alegerile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

