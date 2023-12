Stiri pe aceeasi tema

- O comunitate din Țara Galilor este in stare de șoc, dupa ce o romanca insarcinata a fost injunghiata de un alt roman. Scenele dramatice au avut loc in timp ce femeia, mama a doi copii, se intorcea acasa cu cei mici. Va avertizam ca urmeaza detalii cu un puternic impact emoțional. Tragedia a avut loc…

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, ar fi reușit sa fuga ilegal din țara. Așa sugereaza autoritațile, Inspectoratul de Poliție al Județului (IPJ) Maramureș precizand, vineri, intr-un comunicat de presa, ca edilul – condamnat la 5 ani de inchisoare – se afla sub control judiciar și s-a…

- Un polițist de la un penitenciar de langa București a fost prins de un echipaj al Jandarmeriei cu doua pliculețe cu substanța alba asupra lui, la un concert, in noaptea de 18 spre 19 noiembrie. Prafurile, despre care exista suspiciunea ca ar fi cocaina, au fost trimise la laboratorul specializat al…

- Unul din 12 romani are diabet, in timp ce media europeana este de 1 din 11 adulți. In cadrul Conferinței de presa organizata cu prilejul Zilei Mondiale a Diabetului de catre Societatea Romana de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice (SRDNBM) autoritați din domeniul Sanatații, medici specialiști și reprezentanți…

- O tanara insarcinata a murit alaturi de mama ei intr-un accident de mașina in timp ce se indrepta spre spital pentru a naște, in Brazilia. Masina lor a fost smulsa pe jumatate, dupa ce au intrat pe contrasens. Sotul ei a supravietuit miraculos, dar pentru copil si mama acesteia nu s-a mai putut face…

- Parinții care au mai mult de doi copii ar urma sa primeasca o indemnizație lunara de cel puțin un salariu minim pe economie, dupa ce masura a fost adoptata tacit de prima Camera din Parlament. Proiectul de lege iși propune luarea unor masuri de stimulare a natalitații in Romania. Propunerea vizeaza…

- O romanca care venea din Londra a fost prinsa cu droguri la ea, in Aeroportul Otopeni din Capitala. In geanta de mana a femeii, polițiștii de frontiera au descoperit 159 de grame de cocaina, in 12 cașete. Potrivit DIICOT, femeia a procurat, transportat și deținut vederea comercializarii, 12 cașete conținand…

- Aflat intr-o calatorie oficiala in Asia, președintele SUA, Joe Biden, a sustinut o conferinta de presa in Vietnam, insa, vizibil obosit, a pierdut firul discursului si a fost intrerupt de purtatoarea sa de cuvant. I have never seen this in my entire life. Joe Biden's press conference was ended and…