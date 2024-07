Cu doar cateva ore inainte de inchiderea secțiilor de votare și anunțarea primelor rezultate, unele magazine de pe bulevardul Champs-Elysees sunt baricadate. Astazi are loc turul al doilea al alegerilor parlamentare in Franța. Partidul de dreapta RN, condus de Marine Le Pen, este favorit sa obțina o majoritate relativa sau absoluta. Parisul este dominat insa […] The post Magazinele din centrul Parisului se blindeaza, in așteptarea protestelor post-alegeri. Galerie FOTO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .