Jandarm, arestat preventiv după ce și-a violat partenera. Au împreună doi copii, iar femeia este cadru MAI Un jandarm in varsta de 46 de ani din Arad a fost arestat preventiv dupa ce și-a violat partenera. Agresorul a fost reclamat de partenera sa, care este angajat in Ministerul de Interne. Barbatul se afla in concediu medical cand a comis violul, conform Ziua de Vest. Barbatul de 46 de ani este angajat in […]

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

