- Vodca de producție interna a crescut in popularitate in Rusia, deoarece localnicii se orienteaza din ce in ce mai mult catre opțiunile de bauturi spirtoase mai accesibile, in locul alternativelor mai scumpe din import, potrivit unei analize a publicației IntelliNews. Ca urmare a creșterii lor rapide,…

- Secretarul general al PSD, Paul Stanescu, a declarat, vineri, inainte de sedinta conducerii partidului de la Sambata de Sus din judetul Brasov, ca PSD va avea candidat la functia prezidentiala, un membru al PSD. „Parerea mea, parerea multor colegi cu care stau de vorba, adica nu eu singur spun lucrul…

- Președintele Joe Biden permite Ucrainei sa atace teritoriul Rusiei cu armament și muniție de provenineța americana, dar nu și cu rachetele ATACMS cu raza lunga de acțiune. „Acest lucru nu se aplica rachetelor ATACMS sau loviturilor cu raza lunga de acțiune, dar este conceput pentru a permite Ucrainei…

- Ucraina si Rusia au anuntat, vineri, un schimb de prizonieri de razboi, 150 de persoane fiind eliberate dupa negocieri mediate de Emiratele Arabe Unite, relateaza Reuters. 75 de prizonieri ucraineni s-au intors din Rusia. Printre acestia se numara patru civili, in timp ce restul erau membri ai armatei.…

- Odesa a devenit din nou tinta atacurilor rusesti. Patru oameni si-au pierdut viata si alti zeci au fost raniti, anunta autoritatile, potrivit Euronews.O alta cladire realizata in stil gotic a fost lovita si distrusa de flacari. #BREAKING The “Harry Potter” castle in Odessa, Ukraine is on fire due to…

- Un avion de lupta rusesc s-a prabușit, vineri dimineața, in regiunea sudica Stavropol din Rusia, dupa ce a atacat cu rachete teritoriul ucrainean. Potrivit unui raport al forțelor terestre ale Kievului, avionul rusesc atacase teritoriul ucrainean cu rachete inainte sa se prabușeasca. Ministerul rus…

- Avioanele care zboara deasupra regiunii baltice raporteaza un numar tot mai mare de bruiaje ale semnalului GPS sau semnale GPS false, iar Rusia este vazuta ca fiind vinovata pentru activarea sistemelor de razboi electronic, scrie Politico. Airplanes flying over the Baltic region are reporting an increasing…

- Mai multe explozii au fost auzite la Kiev in cursul acestei dimineți, dupa ce sirenele de raid aerian au sunat in capitala ucraineana. In jurul orei locale 10:30, SkyNews relata ca primarul Kievului, Vitali Kliciko, a pus un avertisment pe Telegram: „Explozii in capitala. Mergeți de urgența in adaposturi!”…