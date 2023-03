Galerie foto și video. După ce a fost lovită de cutremure, Turcia se confruntă acum cu inundații apocaliptice Dupa ce a fost lovita de mai multe cutremure devastatoare, Turcia s-a confruntat și cu inundații puternice.Ploile torențiale au facut ravagii in doua provincii din sud-estul țarii, Sanliurfa și Adiyaman. Mai multe strazi au fost acoperite de apa, iar un drum s-a rupt in doua. Printre cei afectați s-au aflat și sinistrații cutremurului devastator din […] The post Galerie foto și video. Dupa ce a fost lovita de cutremure, Turcia se confrunta acum cu inundații apocaliptice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

