- Un barbat inarmat a luat joi ostatici mai multi angajati ai unei fabrici apartinand grupului american Procter&Gamble in nord-vestul Turciei, intr-un aparent protest impotriva atacurilor Israelului asupra Fasiei Gaza, a informat politia turca si agentia de stiri Demiroren, relateaza Reuters si AFP. Barbatul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca autoritatile israeliene au informat ca o persoana cu dubla cetatenie, israeliana si romana, care era tinuta ostatica in Fasia Gaza, a murit. In prezent, doua persoane cu dubla cetatenie, israeliana si romana, se mai afla ostatice in Fasia Gaza. ”In continuarea…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches va ramane in arest pe parcusul procesului de extradare deoarece exista „riscul de evadare”. Noi informatii despre procesul de extradare a fostului primar din Baia Mare, Catalin Chereches. Autoritatile germane spun intr-un comunicat trimis catre Mediafax…

- Polițiștii au declanșat luni seria protestelor anunțate pentru urmatoarele patru zile, ei fiind nemulțumiți de proiectul de buget care prevede o majorare de doar 5% pentru bugetari. Din același motiv, și sindicaliștii de la Federația Solidaritatea Sanitara amenința cu proteste din 20 decembrie. Iar,…

- Sfantul Nicolae, cunoscut și sub numele de Nicolae din Myra, a fost un episcop creștin care a trait in secolul al IV-lea d.Hr. in orașul Myra, situat in Turcia de astazi. El este venerat ca sfant in mai multe tradiții creștine, inclusiv in Biserica Creștin-Ortodoxa. Viața Sfantului Nicolae Sfantul Nicolae…

- Aproximativ 1.000 de ambarcațiuni se vor aduna in Turcia miercuri, 22 noiembrie, inainte de a se indrepta spre Gaza in incercarea de a sparge blocada israeliana și de a perturba comerțul maritim care vine in Israel in timpul razboiului cu Hamas, intr-o aparenta repetare a incercarilor similare de acum…