- Un barbat inarmat a luat joi ostatici mai multi angajati ai unei fabrici apartinand grupului american Procter&Gamble in nord-vestul Turciei, intr-un aparent protest impotriva atacurilor Israelului asupra Fasiei Gaza, a informat politia turca si agentia de stiri Demiroren, relateaza Reuters si AFP.

- Politia germana a anuntat vineri ca a arestat un barbat in timp ce acesta incerca sa fuga cu un ostatic dintr-un magazin din centrul orasului Ulm, in sud-vestul tarii. Contactat de AFP, un purtator de cuvint al politiei locale a refuzat sa ofere detalii despre ostatic sau motivatiile faptuitorului,…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a difuzat luni o noua inregistrare video, anuntand moartea a doi ostatici israelieni, doi barbati, care au fost rapiti in atacul comis la 7 octombrie in sudul Israelului si care erau detinuti de atunci in Fasia Gaza.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Gorj a dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a unui barbat, din orașul Bumbești-Jiu, pentru savarsirea infractiunii de tentativa de omor. Potrivit anchetatorilor, in dimineata zilei de 21.10.2023, in jurul orelor 8.00 – 08.30, in timp ce se afla…

- Reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului anunța ca militarii au descoperit unul dintre cele mai mari depozite de arme din Fașia Gaza. Acesta se afla in apropierea unei școli și a unei clinici, susține armata israeliana (IDF), noteaza Mediafax.In depozitul gasit marți, in nordul Fașiei Gaza,…

- Aripa armata a miscarii islamiste palestiniene Hamas a anuntat sambata ca a decis sa amane eliberarea celui de-al doilea grup de ostatici pana cand Israelul se angajeaza sa permita intrarea camioanelor cu ajutor umanitar in nordul Fasiei Gaza, transmit Reuters si AFP.