Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au trecut prin clipe mai puțin placute, fiind diagnisticați cu covid, Gabriela Cristea, Tavi Clonda și fetițele, Victtoria și Iris, sunt bine acum. Tavi Clonda a venit azi la emisiunea Neatza cu Razvan și Dani, unde a vorbit despre starea de sanatatea a sa și a familiei, dar a dat și o veste…

- Este o zi extrem de speciala pentru Gabriela Cristea. Una dintre cele mai indragite prezentatoare TV a implinit astazi frumoasa varsta de 47 de ani. Din nefericire, nu poate organiza o petrecere pe cinste de ziua ei de naștere, in condițiile in care se afla in izolare, dupa ce a fost confirmata pozitiv…

- In urma cu cateva zile, Gabriela Cristea a fost infectata cu virusul nimicitor Covid-19. Ei bine, deși Tavi Clonda și fetițele au incercat sa stea departe și sa se fereasca pe cat posibil, inevitabilul s-a intamplat. Atat soțul prezentatoarei TV, cat și cele doua micuțe, au fost confirmați pozitiv.…

- Gabriela Cristea este mandra tare de fetițele sale, iar de curand, prezentatoarea TV și soțul sau, Tavi Clonda, au sarbatorit-o pe micuța Victoria cu ocazia zilei sale de naștere. Ei bine, caci o zi atat de importanta nu putea fi trecuta cu vederea, Gabriela Cristea și partenerul de viața au organizat…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai bine de șase ani, iar din relația lor au rezultat dou fetițe, respectiv Victoria și Iris. Ei bine, fanii cuplului au fost curioși tot timpul sa afle secretul casniciei perfecte, insa soțul prezentatoarei TV de la Antena Stars…

- Azi a fost zi mare in familia Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, asta pentru ca soțul prezentatoarei TV și-a sarbatorit ziua de naștere. Vedeta i-a facut o urare speciala in mediul online și a publicat mai multe fotografii cu ei doi.

- Tavi Clonda și Gabriela Cristea au o familie extrem de frumoasa și se mandresc cu cele doua fetițe ale lor, care au crescut. Cei doi se pregatesc sa traiesc un noua experiența in rolul de parinți pentru ca micuțele lor vor incepe gradinița.

- Gabriela Cristea și soțul ei, Tavi Clonda, au implinit doi ani de la cununia religioasa. Recent, ei au fost și intr-un concediu, unde s-au simțit excelent impreuna, iar la intoarcerea spre casa au avut parte și de cateva peripeții.