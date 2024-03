Stiri pe aceeasi tema

- Parinții adolescenților uciși de Vlad Pascu au ieșir dezamagiți din sala de judecata, dupa cel de-al doilea proces. Mama lui Sebi Olariu a facut declarații in lacrimi și a dezvaluit ce s-a intamplat in aceasta dimineața, la Judecatoria Mangalia.

- Au aparut informații revoltatoare despre judecatoarea din Mangalia, care a intrebat daca și Sebi Olariu se afla in sala, deși acesta a fost ucis de Vlad Pascu in accidentul pe care urma sa il judece. Aceasta a mai fost sancționata in trecut, dupa ce a facut greșeli in alte dosare importante.

- Procesul in care este judecat Vlad Pascu, tanarul care, drogat fiind, a omorat doi studenți, in accidentul rutier pe care l-a provocat in stațiunea 2 Mai, a inceput, joi, cu o amanare de cateva ore. Timp in care instanța a decis, in paralel, ca Pascu sa ramana in continuare in arest preventiv. Parintii…

- Parintii tinerilor ucisi in accidentul din localitatea 2 Mai au refuzat medierea propusa de familia familia Pascu. Tatal studentului care a murit in accident a declarat ca isi doreste pedeapsa maxima pentru autorul accidentului.

- Tatal Robertei este revoltat de mediera propusa de familia drogatului criminal. Acesta spune ca familia criminalului incearca sa cumpere sufletul copilului sau. Parinții victimelor nici nu vor sa auda așa ceva și cred ca totul este o strategie ca Vlad Pascu sa primeasa o pedeapsa mai blanda. Intalnirea…

- Familia lui Vlad Pascu, tanarul care a provocat accidentul din localitatea 2 Mai aflandu-se sub influenta drogurilor, a propus o intalnire cu scop de mediere care sa aiba loc marți dupa-amiaza cu familiile celor doi studenți uciși, dar parinții au refuzat-o, scrie news.ro.Tatal studentului care a murit…

- Este zi de sarbatoare pentru Theo Rose și asta deoarece prietena ei, Alessandra, iși celebreaza ziua de naștere. Artista a fost foarte atenta cu colega ei de scena și i-a fost alaturi in aceasta zi speciala. Iata cum a sarbatorit-o cantareața pe amica sa!

- Doi parinti din Bihor, care au ales sa-si educe acasa toti cei patru copii de varsta scolara, pentru a-i feri de ispita internetului, au fost trimisi in judecata si au primit pedepse de cate 4 luni de inchisoare, relateaza Bihoreanul. „Acei parinti sunt mai responsabili si mai constiinciosi decat directorul…