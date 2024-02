Stiri pe aceeasi tema

- Astazi muzicianul, intrepretul și compozitorul moldovean Dan Balan, iși sarbatorește ziua de naștere. Artistul a implinit 45 de ani, transmite Noi.md. Cu aceasta ocazie, mama sa, Ludmila Balan, a scris un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „La mulți ani, Danuț! Dorința mea enorm de mare a…

- Catalin Maruța a avut parte de o aniversare pe cinste. Celebrul prezentator TV a implinit 46 de ani, iar soția lui s-a asigurat ca marcheaza cum se cuvine acest eveniment important. Ce surpriza i-a facut Andra soțului ei și cum au petrecut aceasta zi mare. Cum se simte Maruța la 46 de ani Catalin Maruța…

- Astazi este zi mare in familia lui Jador! Mama manelistul iși sarbatorește ziua de naștere, insa știm ca artistul se afla la mii de kilometri distanța de casa, pentru ca participa la o competiție sportiva, motiv pentru care nu poate fi alaturi de cea care i-a dat viața. Iata ce mesaj a transmis sora…

- Directorul artistic și prim-dirijorul Orchestrei naționale a Republicii Moldova de muzica populara „Lautarii”, maestrul Nicolae Botgros, Artist al Poporului, este omagiat astazi. Lautarul implinește frumoasa varsta de 71 de ani.

- Tania Popa implinește astazi 51 de ani și se bucura de fiecare moment al vieții sale. Actrița are mai multe planuri in noul an, mai ales pe plan profesional. Recunoaște ca este implicata in mai multe proiecte, iar rolurile primite in piesele de teatru ii aduc cea mai mare implinire.

- ANTONIA incheie 2023 cu ”Iubirea mea e cu tupeu”, o piesa despre o relație pasionala și o iubire cu nabadai. Piesa a fost compusa de Denis Roabeș (The Motans), Alex Cotoi, Nicole Cherry, text Denis Roabeș (The Motans), producție Alex Cotoi. Videoclipul pentru ”Iubirea mea e cu tupeu” a fost filmat de…

- Fanii lui 50 Cent care au participat la concertul din Londra, s-au bucurat de un moment unic. Rapper-ul l-a adus pe scena pe Ed Sheeran pentru a canta impreuna „Shape of You”. In timpul concertului de la O2 Arena, marți (21 noiembrie), organizat cu ocazia sarbatoririi a celei de-a 20-a aniversari a…

- Gina Matache și-a sarbatorit ziua de ieri, asta pentru ca a implinit 61 de ani. Ziua a avut o dubla semnificație, asta pentru ca pe langa petrecerea organizata de familie pentru artista, a avut loc și un concert pentru lansarea albumului Deliei Matache.