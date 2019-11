Stiri pe aceeasi tema

- "Dancila, DEMISIA! In seara turului II al prezidențialelor din 2009, Coldea, Maior și Kovesi mergeau in sufrageria lui Oprea. In seara turului II al prezidențialelor din 2019, Oprea a mers in sufrageria PSD! Așa ceva e de netolerat! Oprea a fost bagat pe șest de Dancila in CEx! E vicepreședinte…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a votat, duminica dimineața, in Capitala. ”Am votat pentru o Romanie care sa mearga inainte, nu inapoi spre vremuri in care nu aveam drepturi, nu aveam libertați, pentru ca toata puterea era in mainile unui singur om. Am votat pentru un mandat…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea, fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu ”Piedone” și Raed Arafat sunt filmați stand aproape de intrarea in clubul Colectiv, in timp ce victimele agonizau fara sa li se dea nicio atenție, scriu jurnaliștii de la Libertatea. Imaginile suprinse de un subofițer…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, intr-o declarație la Cotroceni, ca l-a desemnat pe Ludovic Orban pentru funcția de premier. Liderul liberal urmeaza sa-si formeze echipa de ministri si sa duca negocieri cu celelalte partide pentru a avea majoritate in Parlament la votul de investire. Principalele…

- Cea de-a doua runda de consultari anuntata pentru luni de presedintele Iohannis cu partidele parlamentare privind formarea noului Executiv, a fost amanata pana marti. Tot marti ar putea fi ziua in care seful statului anunta numele viitorului premier. Presedintele a declarat vineri ca PNL este dispus…

- Magistrații Tribunalului București decid vineri soarta dosarului in care sunt vizați fostul șef al SRI George Maior și fostul ministru al afacerilor interne și vicepremier Gabriel Oprea. Asta, dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a decis ca Tribunalul București este instanța care trebuie sa…

- Comitetul Creditorilor ELCEN discuta despre sistarea livrarii apei catre RADET. Anunțul a fost facut de administratorul judiciar ELCEN Sierra Quadrant care a spune ca decizia vine in urma refuzului Primariei Bucuresti de a plati subventia catre RADET, creantele curente neincasate de ELCEN ajungand…

- Premierul susține ca nu a primit de la fostul ministru de Externe, Teodor Meleșcanu, documentul oficial privind rechemarea lui George Maior din funcția de ambasador al Romaniei in Statele Unite. „Nu am primit nicio solicitare de retragere din partea domnului Meleșcanu. O semnam și o trimiteam la Cotroceni,…